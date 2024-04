Baumaßnahmen in Mönchengladbach Plötzlich stehen Fahrradbügel an der Franziskanerstraße

Im Herbst 2022 hatte sich die Leitung des Franziskanerklosters an der gleichnamigen Straße an die Stadt gewendet und um Hilfe gebeten. Damals noch ganz frisch hatte sich im Kloster eine private Intensivstation eingemietet, die neun Patienten betreut. Der medizinische Zustand der Betreuten hat zur Folge, dass oft der Rettungsdienst angefordert werden muss. Autos, die sehr nah an der Zufahrt parkten, erschwerten eine Anfahrt auf den Hof des Klosters oder machten diese unmöglich, wie Josip Novosel, der Facility-Manager des Klosters, auf Anfrage berichtet.