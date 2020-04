Dünger erregen Missfallen in Mönchengladbach : Grüne kritisieren zu hohen Gülle-Einsatz

Auch in Mönchengladbach wird jetzt wieder Gülle ausgefahren. Foto: Ulli Dackweiler

Mönchengladbach Gülle riecht schlecht und ist mit verantwortlich für Nitratbelastung im Grundwasser. Große Transporter mit diesem Dünger erregen mitunter Missfallen. Auch die Grünen üben Kritik. Bauern hingegen halten den Einsatz für nötig.

Von Holger Hintzen

Niederländische Lastzüge mit großen Tanks, ein Trecker mit Gerätschaft, die Gülle auf Feldern bei Haus Horst verteilt – diese Beobachtung gefiel kürzlich einigen Anwohnern in der Nähe offenbar nicht. Jedenfalls haben sie sich, so berichten die Mönchengladbacher Grünen, an Hajo Siemes, Ur-Grüner und Mitglied der Bezirksvertretung Ost, gewendet.

Zuständig für die Kontrolle des Gülleeinsatzes auf Feldern ist die Landwirtschaftskammer. Und die versicherte nach Angaben der Grünen, dass „von einem Verstoß gegen düngerechtliche Vorgaben im aktuellen Fall in Schelsen zunächst nicht auszugehen“ sei. Zufrieden ist Siemes dennoch nicht. „Es ist ja hinlänglich bekannt, dass es infolge der industriellen Massentierhaltung mehr Gülle gibt, als von Böden und Pflanzen aufgenommen werden kann“, so Siemes. Und Gülle trägt nun einmal zur Belastung des Grundwassers mit Nitrat bei. Landwirte, sagt hingegen Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Möchengladbach, können auf den Einsatz von Dünger nicht verzichten.

Info Hohe Nitratbelastung in Deutschland Laut Nitratbericht der Bundesregierung von 2016 weist das Grundwasser in Deutschland im EU-Vergleich die zweithöchste Belastung auf. Hinter dem Begriff Nitrat verbergen sich Salze und Ester der Salpetersäure. Werden Pflanzen überdüngt, gelangt das überschüssige Nitrat ins Grundwasser.

Dass Gülle aus den Niederlanden über die Grenze auf Felder in der Region gebracht wird, ist kein Einzelfall. Bei den Nachbarn fällt in der Viehhaltung viel Kot an, die Flächen, auf denen er dort als Dünger ausgebracht werden kann, sind kleiner. Auf deutscher Seite ist hingegen der Ackerbau stark vertreten und Dünger damit sehr gefragt. Niederländische Gülle sei im Grenzraum auch wegen der kürzeren Transportwege oft günstiger zu erwerben als etwa der natürlich anfallende tierische Wirtschaftsdünger aus Westfalen, wo es ebenfalls viel Viehhaltung gebe. „Wenn man Gülle zielgerichtet und ordnungsgemäß einsetzt, ist das auch sinnvoll“, sagt Wolfgang Wappenschmidt. Stattdessen mineralischen Dünger zu verwenden, sei es aus „umweltpolitischen“ hingegen nicht. Denn die dazu nötige Produktion von Stickstoff sei ein sehr energieintensives Verfahren.

Dass früher bei grenzüberschreitenden Gülletransporten Daten dazu aus den Niederlanden mitunter nicht im nötigen Umfang nach Deutschland weitergegeben wurden und es „Verfehlungen“ gegeben habe, räumt Wappenschmitdt ein. „Doch die sind weitestgehend abgestellt.“ Inzwischen seien Bauern ein aufwändiges Verfahren und Regeln vorgeschrieben, wie sie beim Kauf und Einsatz von Gülle vorzugehen haben. Dazu gehörten unter anderen eine Bedarfsermittlung, Dokumentation von erworbenen und ausgebrachten Mengen. Kontrolliert werde das von der Landwirtschaftskammer.

Eine Verordnung der EU habe 2017 die Gülleausbringung im Herbst schon eingeschränkt, eine neue Verordnung, die in Teilen aber erst im kommenden Jahr wirksam werde, verbiete sie in dieser Zeit nun ganz. Zudem würden die Dokumentationspflichten durch die neue Verordnung verschärft. Dazu gehört auch eine Auflage, die jüngst zum Aufflammen der Protestaktionen von Bauern führte: Die Bauern, so Wappenschmidt, sollen demnach nur noch 80 Prozent von der Düngermenge ausbringen dürfen, die die Pflanze nach dem Bedarfsermittlungsverfahren eigentlich benötige.

Doch das reicht Hajo Siemes nicht. „Nicht nur wir Grüne bezweifeln, ob die jetzt verabschiedete Verordnung ausreicht, um der Verschmutzung des Grundwassers und der Gewässer insgesamt zu genügen“, sagt er. Es gebe auch Wissenschaftler, nach deren Ansicht die Novelle zu kurz greife, weil sie sich auf Nitrat und die Gewässer konzentriere.

„Um den Gülletourismus zu verhindern, muss die Massentierhaltung in den Fokus der Gesetzgebung genommen und eingedämmt werden“, fordert Siemes. „Es darf regional nur so viel Gülle anfallen, wie Felder vorhanden sind, auf denen die Gülle aufgetragen wird. Dabei müssen die Nitrat– und Stickstoffwerte auf ein erträgliches Maß reduziert werden.“

Lastzüge mit großen Tanks sind auch Anwohnern auf der Kamphausener Höhe ein Dorn im Auge. Die Züge rollten öfters über einen Wirtschaftsweg, der vom Ende der Clemens-August-Straße in Richtung Kochhof führt, sagen sie. Auch in diesen Tanks vermuten die Anwohner Gülle.