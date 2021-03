Umwelt in Mönchengladbach : Grüne pflanzen mehr als 300 Bäume

Im Wäldchen zwischen Stoltenhoffstraße und Lenßenhaof haben Vertreter der Mönchengladbacher Bäume und Sträucher aufgeforstet. Foto: Die Grünen

Mönchengladbach Auch in Odenkirchen legten einige Parteivertreter jetzt in einem Wäldchen zwischen Stoltenhoffstraße und Lenßenhof jetzt selbst Hand an.

Die heißen Sommer der vergangenen beiden Jahre haben auch in Odenkirchen ihre Spuren und Schäden hinterlassen. Etliche Bäume im Stadtteil, vor allem Eichen, im Wäldchen an der Kamphausener Straße zwischen Stoltenhoffstraße und dem Lenßenhof, haben die sommerliche Hitze nicht überlebt und sind abgestorben. Das haben die Mönchengladbacher Grünen bemerkt. Einige grüne Mitglieder der der Bezirksvertretung Süd sowie die Mönchengladbacher Bundestagskandidatin der Partei, Kathrin Henneberger, haben sich daher jetzt um Ersatz bemüht und neue Bäume gepflanzt.

„Bevor wir mit dem Pflanzen der Bäume loslegen konnten, mussten wir allerdings erst einmal saubermachen“, zitierten die Grünen in einer Mitteilung Marcel Klotz, ihren Sprecher in der Bezirksvertretung Süd. Drei große Tüten voller Müll, hauptsächlich Flaschen, wurden gesammelt und aus dem Wald geholt.

Bei der Wiederaufforstungsaktion wurden nach Angaben von Henneberger etwa hundert Bäume und dazu noch Sträucher gepflanzt. Bäume und Sträucher, so die Grünen, hatten die Teilnehmer der Aktion selbst bezahlt. „Nun müssen wir bis zum Herbst warten, bevor es weitergehen kann mit den nächsten Neupflanzungen“, sagt die Bundestagskandidatin.