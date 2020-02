Airport in Mönchengladbach : Grüne kritisieren Bitte um Bundes-Hilfen für Flughafen

Mönchengladbach Die Stadt erhofft sich Hilfe für die Finanzierung des Instrumentenlandesystems, das jährlich 1,2 Millionen Euro kostet. Die Grünen wollen lieber die Landegebühren erhöhen.

Die Grünen in Mönchengladbach lehnen Hilfen vom Bund für den Mönchengladbacher Flughafen ab. Die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG, der die Mehrheit am Airport gehört, hatte in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) darum gebeten, Mönchengladbach bei Kostenübernahmen von Instrumentenlandesystemen zu berücksichtigen. Der Bund plant, die Kostenübernahme auch auf Regionalflughäfen auszuweiten. Für Mönchengladbach würde das bedeuten, dass auf einen Schlag rund 1,2 Millionen Euro aus dem Minus verschwinden. Das liegt nach ersten Einschätzungen für das vergangene Jahr bei etwa 2,2 Millionen Euro.