40 Jahre Grüne Mönchengladbach : Grüne feiern Geburtstag im geretteten Haus Erholung

Mönchengladbach Seit vier Jahrzehnten besteht der Kreisverband. Unter den Festgästen waren Ex-Ministerin Bärbel Höhn und Vorsitzende anderer Parteien.

Dass vor dem Haus Erholung, das ohne das von den Grünen mitinitiierte Bürgerbegehren längst an einen Hotelinvestor verkauft wäre, an diesem Abend außergewöhnlich viele Fahrräder standen, verstand sich von selbst. Vermutlich hätten sich die 23 Gründungsmitglieder, die sich 1980 in einer Pommesbude in Uedding trafen, um einen Kreisverband der Grünen in Mönchengladbach zu gründen, nicht vorstellen können, dass im Jahr 2020 ein vollbesetzter Festsaal der Partei ein Geburtstagsständchen singen würde.