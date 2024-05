Strukturwandel in Mönchengladbach Nächster Schritt auf dem Weg zur Textilfabrik 7.0 besiegelt

Wann genau der Ausstieg aus dem Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen eingeläutet wird, ist noch offen. Angesichts der Energieknappheit durch den Angriffskrieg in der Ukraine und den schleppenden Ausbau der Windkraft in NRW ist der angestrebte Ausstieg 2030 eher fraglich. Aber die Planungen für den Strukturwandel und die Zeit danach laufen in den Kommunen im Rheinischen Revier auf Hochtouren. Auch in Mönchengladbach.