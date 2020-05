Erster Tag für die Viertklässler in Mönchengladbach : Grundschüler starten diszipliniert

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 12 Bilder Was Schüler und Eltern vom ersten Tag berichten

Mönchengladbach Für die Viertklässler ging es am Donnerstag wieder in die Schule. Viele der Kinder der Vitus- und der Erich Kästner-Schule waren froh, zurück zu sein. Ob der Regeln zu Hygiene und Abstand zeigten sich einige jedoch ein wenig eingeschüchtert.

Es ist ein ungewohntes Bild auf dem Schulhof der Vitusschule in Windberg. An einem Eingang der Grundschule sind mit großem Abstand bunte Kreise mit Zahlen aufgemalt. Auf jedem steht ein Kind – ruhig, diszipliniert, mit Tornister und Mund-Nasen-Schutz. Schulstart für die Klasse 4.

Florian war begeistert, als er erfahren hat, dass die Schule für ihn wieder losgeht. „Ich hatte mich eigentlich auf die Osterferien gefreut, aber das ist ja jetzt schon ziemlich lang gewesen und man konnte nichts machen. Das war echt langweilig“, sagt der Schüler. Bevor die Kinder in die Klasse dürfen, schickt Lehrerin Carolin Söllner sie einzeln zum Händewaschen zu einer Kollegin. „Es ist schön, wieder etwas zu tun zu haben“, sagt auch ein zweiter Schüler. Außerdem könnten die Lehrer doch manchmal etwas besser helfen als die Eltern. Und ein drittes Kind pflichtet ihm bei: „Es reicht jetzt auch mit dem Zuhausebleiben, das war ja länger als die Sommerferien.“

Die Lehrer der Vitusschule haben alles darangesetzt, dass der erste Tag geordnet abläuft und niemand Angst haben muss, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. „Ich habe mit den Kindern eine Videokonferenz gemacht und ihnen genau erklärt, wie der Schultag heute funktioniert“, berichtet Söllner. So seien die Kinder entsprechend vorbereitet in der Vitusschule erschienen – und das zeige sich nun.

Jede Klasse – die meisten sind rund 30 Kinder stark – ist in drei Gruppen eingeteilt, die zeitgleich Unterricht haben. Damit es kein Gedränge gibt, kommt jede Gruppe durch einen anderen Eingang auf den Schulhof. Und jedes Kind stellt sich auf die Zahl, die ihm vorher gesagt wurde. „Wir schauen heute vor allem nach dem Lernstand, ob die Kinder Ängste oder Sorgen haben“, erklärt Schulleiterin Xenia Schöpke. Auch wenn die drei Gruppen parallel Unterricht hätten, sehen sie alle ihre Klassenlehrer. Die sind nämlich zusätzlich zu einer festen Lehrperson da und können so zwischen den Gruppen wechseln.

Mit Maske holt Nina Mewes Sohn Constantin ab. Foto: Anika Reckeweg

Christina Corsten sagt, ein bisschen habe es ihr auch gefallen, ihre Töchter Lara und Linda zuhause zu haben. „Ich glaube, die beiden haben unfassbar viel gelernt, wir hatten eine super Unterstützung der Schule und die Lehrer haben sich richtig was einfallen lassen“, berichtet die Mutter. „Mein Sohn Ben will mit der Lern-App gar nicht mehr aufhören“, ergänzt Tanja Jansen. Beide sind sicher, dieses Erlebnis habe die Familie enger zusammengeschweißt. „Da ist auch anderen Menschen gegenüber etwas sehr Soziales entstanden, dass man auch den Nachbarn mal etwas vor die Tür legt oder sich um andere kümmert“, betont Corsten.

Linda Corsten findet vor allem das Abstandhalten doof. „Sonst umarmen wir uns immer schon, wenn wir uns nur einen Tag nicht gesehen haben, und jetzt waren das zwei Monate und das geht nicht.“ Ihre Schwester Lara ergänzt: „Und wir spielen sonst immer auf dem Hof. Aber es ist schön, die Freunde wiederzusehen.“ Linda sagt, sie könne außerdem schlechter unter der Maske atmen. Die sei den Kindern für das Aufstellen auf dem Schulhof empfohlen worden, betont Schulleiterin Xenia Schöpke. „Aber es haben tatsächlich fast alle eine dabei.“

Doch nicht nur die Kinder, auch die Lehrer sind froh, ihre Schützlinge wiederzusehen. „Ich konnte letzte Nacht fast nicht schlafen vor Aufregung, so sehr habe ich mich auf meine Schüler gefreut“, sagt Isabelle Pommer.

Wenn ab nächster Woche Dienstag dann jede Jahrgangsstufe für einen Tag an die Schule zurückkehre, werde ein ähnliches System genutzt wie jetzt. „Wir haben auch drei Gruppen pro Klasse, die dann aber nacheinander kommen“, erklärt Schöpke. „So hat dann jeder Schüler bei seinem Klassenlehrer Unterricht, wenn der nicht zu einer Risikogruppe gehört.“ Siebenmal komme jede Stufe bis zu den Sommerferien in die Vitusschule. Schöpke hofft, dass die Kinder die Regeln auch langfristig beachten. Auch wenn sie die Agilität der Schüler am ersten Tag doch etwas vermisst hat. „Heute waren die Kinder schon fast beängstigend diszipliniert, ruhig und total eingeschüchtert.“

Linda und Lara sind froh, wieder in der Schule zu sein. Mutter Christina Corsten hat die Zeit mit den Kindern genossen. Foto: Anika Reckeweg

Trotz aller Freude ist es für die meisten Jungen und Mädchen komisch, ihre Freunde unter den Abstands- und Hygieneregeln wiederzusehen. „Ich finde die Regeln doof, zuhause war es zwar langweilig, aber die ganze Zeit so viel Abstand zu halten und die Hände dauernd zu desinfizieren, das gefällt mir nicht“, sagt Ela. Aber in der Schule könne sie sich besser konzentrieren. Das geht auch einigen Mitschülern so. Und, worauf sich die Viertklässler besonders freuen: „Endlich die Feste nachzuholen, die alle ausgefallen sind.“

Das sei auch unter den Lehrern ein Thema gewesen, sagt Schulleiterin Schöpke. „Die Schüler haben ein Abschiedsfest und mehrere Projekte intensiv geplant und Programme dafür entwickelt. Dass sie sich nun gar nicht richtig verabschieden können, ist für die Kinder und auch für uns Lehrer total schade.“ Einen zumindest kleinen Trost hat sie für die „Großen“, wie sie sagt, aber: „Am letzten Schultag vor den Sommerferien dürfen die vierten Klassen kommen, damit sie wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, einen schönen Abschluss gehabt zu haben.“

An der Erich Kästner-Grundschule ist inzwischen Schulschluss. Es ist 11.30 Uhr. Es ertönt jedoch keine Klingel, auch stürmen keine Kinder aus dem Gebäude. Eine Mutter steht lediglich vor dem Ausgang der Schule und wartet auf ihren Sohn. „Wir haben ausführlich über die Situation gesprochen und unserem Sohn nahegebracht, worauf er sich einstellen muss. Er freut sich aber auf die Schule“, sagt Susanna Maia. Doch wie Schulalltag fühle sich das alles nicht an.

45 von 47 Viertklässler der Grundschule sind an diesem Tag erschienen, zwei sind vom Unterricht freigestellt worden. Aufgeteilt sind sie in sieben Lerngruppen von maximal sieben Schülern, um die Abstandsvorgaben in den Räumen einzuhalten. Auch der Unterrichtsbeginn fällt unterschiedlich aus: ein Teil der Gruppen startet um 8 Uhr, ein anderer um 8.30 Uhr, eine Gruppe mit Sonderbetreuung zudem um 9 Uhr. Diese Regelung soll bis zum Ende des Schuljahres bestehen bleiben. Außerdem gibt es nun einen zusätzlichen Eingang an der Dohler Straße.

Am ersten Schultag der 4a an der Vitusschule beantwortet Lehrerin Isabelle Pommer Fragen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Es ist nur ein Teil der Maßnahmen, die Schulleiter Erdal Akbas und seine Kollegen für diesen Tag getroffen haben. „Das war viel organisatorischer Aufwand“, sagt Akbas. Masken müssen die Kinder im Unterricht hingegen nicht tragen, nur wenn sie den Platz verlassen. Das gilt auch für das Lehrpersonal. An normalen Unterricht sei hingegen noch nicht zu denken, sagt Akbas: „Uns war wichtig, dass die Kinder erst einmal von sich erzählen und ankommen können. Der Unterrichtsstoff steht erst mal nicht an erster Stelle, sondern das Befinden der Kinder.“ Die Rückmeldung seiner Kollegen: Die Kinder seien schon verunsichert, die Situation für alle merkwürdig.

Nicht leicht sei zudem, dass die Kinder nun teilweise nicht mehr von ihrer eigentlich festen Lehrkraft unterrichtet werden. „Die kann ja auch nur sieben Kinder übernehmen und nicht zwischen den Räumen springen“, betont Akbas. Normalerweise sind zwei Kollegen für die Betreuung der beiden Klassen eingeteilt, nun sind es sieben. Lehrerin Hanna Himmelfarb hat sich trotzdem auf die Schüler gefreut – und lobt deren Verhalten: „Sie haben die Regeln befolgt und haben viele Fragen gestellt, wie man sich beispielsweise verhält, wenn man auf die Toilette muss. Sie waren gut vorbereitet.“

Inzwischen hat auch Mustafa Kazak seine achtjährige Tochter Aylin am Ausgang Scheulenstraße abgeholt. Er sagt: „Es ist viel verloren gegangenen in den vergangenen Wochen. Die Aufgaben zuhause haben zwar gut geklappt, aber Schule ist eben Schule. Daher ist es gut, dass die Kinder wieder hingehen und einen Rhythmus bekommen.“ Für ihn sei damit ein Stück Alltag zurückgekehrt. Das gilt ab Montag auch für die restlichen Grundschulkinder, dann kommen abwechselnd ebenfalls die Erst-, Zweit- und Drittklässler zurück an die Erich-Kästner-Schule – jeden Tag eine andere Jahrgangsstufe.