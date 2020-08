Treffen in Mönchengladbach : Gründer lernen bei Meet-Up von den Eisdealern

Treffen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Meet-Ups von Next MG finden nach einer coronabedingten Pause wieder statt. Beim ersten Treffen stellten „die Eisdealer“ ihren Gründungsprozess vor.

Sich austauschen, Kontakte knüpfen und voneinander lernen – das können Teilnehmer bei den Meet-Ups von Next MG und der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach. Willkommen sind alle, die sich für die Themen Unternehmensgründung und Selbstständigkeit interessieren oder bereits ein eigenes Unternehmen gegründet haben. „Wir haben immer einen guten Mix an Leuten. Es kommen Unternehmer, aber auch Studierende“, sagte Veranstalter Jan Schnettler von der Wirtschaftsförderung. Das Konzept habe sich auch ein wenig verändert: „Wir wollen bewusst auf thematische Klammern verzichten, um damit möglichst viele Leute anzusprechen.“

Bei dem ersten Meet-Up nach einer halbjährigen Pause konnten sich die Teilnehmer über ein leckeres, kaltes Eis zur Begrüßung freuen. Denn Michael Bahrke von den Eisdealern in Mönchengladbach war gekommen, um seine Gründungsgeschichte vorzustellen – allerdings erst nach einer kleinen Vorstellungsrunde in lockerer Atmosphäre, wodurch die Teilnehmer einen ersten Eindruck voneinander gewinnen konnten. Denn genau darum geht es bei den Meet-Ups. „Es ist eine Netzwerkveranstaltung, bei der die Leute einfach ein bisschen Smalltalk miteinander führen können. Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht immer die Festanstellung sein muss, sondern man sich auch mal mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzen kann“, sagte Schnettler.

Michael Bahrke tat vor gut zwei Jahren genau das und eröffnete seine Eisdiele: „Ich hatte schon seit meiner Kindheit eine Leidenschaft für Eis. Ich habe irgendwann angefangen, in jeder Stadt das beste Eis zu suchen und eine Liste dazu gemacht.“ Von der Gastronomie-Branche habe er wenig Ahnung gehabt. Die Voraussetzungen für die eigene Eisdiele seien also „eine Power-Point-Liste und kein Plan“ gewesen. Und trotzdem läuft der Laden gut und wurde sogar zur beliebtesten Eisdiele in NRW gewählt.