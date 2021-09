75 Jahre NRW : Grün-weiß-rotes Eis am NRW-Truck in Rheydt

Grün-weiß-rotes Eis am NRW-Truck in Rheydt

Mönchengladbach Bürgermeister Felix Heinrichs erhielt eine Kopie von der Gründungsurkunde des Bindestrich-Bundeslandes für Mönchengladbach. Zum Programm am NRW-Bus gehörte auch ein Quiz mit durchaus kniffligen Fragen.

Kritik musste sein, auch wenn Moderator Thomas Rosewig am NRW-Bus schmeichelnd Felix Heinrichs als „Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt Mönchengladbach“ begrüßte. Mit einer Bustour durch das Land soll der 75. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen gefeiert werden. Am 23. April 1946 war das Bundesland von der britischen Militärregierung aus der Taufe gehoben worden als Zusammenschluss der Provinz Westfalen und den Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf und Köln.

Ob Heinrichs gewusst hätte, dass der Langenberg mit 843 Meter um zwei Meter höher ist als der Kahle Asten? Er vermisste eine andere Frage: „Wo gibt es den größten Wochenmarkt in NRW?“ Da musste Rosewig passen, obwohl er just an der Stelle stand, die Heinrichs meinte: auf dem Rheydter Marktplatz. Neben den Quiz gab es für die am jungen Bundesland und dessen Geschichte Interessierten noch ein Glücksrad, ein Erinnerungsfoto, einen Film über die Vielfältigkeit des Landes und ein Eis in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot. Auch der OB musste nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Rosewig überreichte ihm im Auftrag von Landtag und Landesregierung ein Faksimile der Urkunde, auf der der Zusammenschluss zum Bundesland Nordrhein-Westfalen besiegelt wurde.