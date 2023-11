Denkanstoß Grottenschlechte Zeiten

Und ein weiterer, wichtiger Faktor in diesem für uns Kirchen sehr schmerzlichen Prozess: Zeit. Während das ehemals große Vertrauen in wenigen Monaten und Jahren, oft gar in wenigen Augenblicken verloren ging, braucht es für seine „Zurück-Gewinnung“ viel, sehr viel Zeit. Da gibt es nicht die eine Patentlösung, die gleich einem Zaubertrick gleich mal schnell eine Lösung aus dem Hut zaubert. Da gibt es letztlich nur eine aus vielen, unzählig vielen kleinen Einzellösungen. Und da kommt es auf die Menschen vor Ort an. Die, die dort die konkrete Arbeit leisten. Die bekannt sind, denen man eben vertraut – gegen den Trend des Vertrauensverlustes im Groß-System „Kirche“. Und das ist es, was mich mit großer Hoffnung erfüllt, trotz der grottenschlechten Zahlen, die die Untersuchung zutage gefördert hat. Der Gemeinde vor Ort vertrauen die Menschen nach wie vor. Und zwar unabhängig von Überzeugung, Glaubensrichtung, Konfession oder Religion. Diese Erkenntnis der aktuell vorgelegten „Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung“ macht mir Mut, mich weiterhin und immer wieder neu für die konkreten Menschen vor Ort einzusetzen und ihnen zu signalisieren: Auch wenn dein Vertrauen in unsere Kirche kaputtgegangen ist – komm doch zu uns und erfahre die wohltuende Basis unserer Gemeinschaft. Sie ist nach wie vor wichtig für diese Gesellschaft. Denn auch das zeigt die Untersuchung: Die Bedeutung der Kirchen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wird nach wie vor von sehr vielen gesehen. Sie bilden, wie es auch der Bundespräsident schon äußerte, so etwas wie den „Kitt“ unserer Gesellschaft. An vielen Stellen unserer Stadt erfahren wir das auch heute noch – oder wieder. Wie wäre es, wenn das der Beweggrund zur Rückkehr in ihre Gemeinde vor Ort für viele würde, die sich gerade um das Klima in dieser Gesellschaft, teils auch in unserer Stadt sorgen? Noch einmal: Vor Ort entscheidet sich fast alles. Es liegt an uns, dort beherzt einzugreifen und wieder mitzumachen.