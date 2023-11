In Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss Zoll-Razzia wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung

Bei einer Großrazzia des Hauptzollamts Krefeld sind am Dienstagmorgen und am Vormittag mehr als zwölf Objekte in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss durchsucht worden. Schwerpunkt des Großeinsatzes waren Wohnanlagen in Odenkirchen und Rheydt, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld sagte. Außerdem waren Kräfte in Korschenbroich, Jüchen, Grevenbroich, Meerbusch und Bergheim im Einsatz, um Wohnungen und Geschäftsräume zu durchsuchen.