Mönchengladbach: Großes Lob für Schelsener Bruderschaftler

Mönchengladbach Lob für eine vorbildliche Bruderschaft. Präses Norbert Häusler fordert ein Signal.

Still stehen die Besucher am Straßenrand. Nur eine Trommel ist zu hören. In einer feierlichen Atmosphäre verlassen die Schützen die Kirche und marschieren zum Ehrenmal, um einen Kranz niederzulegen. Der Liederbund stimmt das Lied „Allen Menschen Frieden“ an. Daran knüpft General Hans-Peter Hamacher in seiner Rede an: „Es ist wichtig, das wir gerade an einem solchen Tag sensibel darauf schauen, was Menschen sich antun.“ Unter Begleitung eines ruhigen Marsches, wird dann der Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Nach einem Gebet nehmen die Schützen Aufstellung zum Einzug ins Festzelt.