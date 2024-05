Großer Zapfenstreich Hohe musikalische Ehrung für Neuwerker Schützenkönig

Als höchste Auszeichnung, die Musikcorps an Privatpersonen zu vergeben haben, gilt der „Große Zapfenstreich“. So erklärt es Thomas Teltscher, Vorsitzender und Tambourmajor des Bundesschützen-Tambourcorps Neuwerk, vor der Königsresidenz in Neuwerk. Beschenkt mit dem Zapfenstreich und dokumentiert durch eine Urkunde, die so ähnlich auch verschiedene Politiker erhalten haben, wird das Ehepaar Thomas und Susanne Platzer –noch amtierendes Königspaar der St. Barbara Bruderschaft. Angetreten sind die beiden Brudermeister Markus Holter und Stefan Platzer sowie der komplette Kirmesvorstand der St. Barbara Bruderschaft und das Jungkönigshaus der St. Maria Junggesellen Bruderschaft.