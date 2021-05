Ermittlungen gegen 19 Personen : Großeinsatz vom Zoll bei Gladbacher Logistiker

Mönchengladbach Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren zuvor mehrere anonyme Hinweise eingegangen. 19 Arbeiter sollen mit gefälschten EU-Ausweisen eine legale Arbeitsaufnahme vorgetäuscht haben.

Mit einem Großaufgebot von 95 Einsatzkräften haben der Zoll mit Unterstützung der Bundespolizei, der Mönchengladbacher Polizei und der Ausländerbehörde am Montagabend einen multinationalen Logistiker kontrolliert. Um welches in Mönchengladbach ansässige Unternehmen es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Nur so viel: „Das betroffene Unternehmen unterstützte die laufende Einsatzmaßnahme ausgesprochen kooperativ.“