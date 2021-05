Ermittlungen gegen 19 Personen : Großeinsatz vom Zoll bei Amazon in Rheindahlen

Großeinsatz vom Zoll bei Amazon in Rheindahlen

Mönchengladbach Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren zuvor mehrere anonyme Hinweise eingegangen. 19 Arbeiter sollen mit gefälschten EU-Ausweisen eine legale Arbeitsaufnahme vorgetäuscht haben.

Mit einem Großaufgebot von 95 Einsatzkräften haben der Zoll mit Unterstützung der Bundespolizei, der Mönchengladbacher Polizei und der Ausländerbehörde am Montagabend einen multinationalen Logistiker kontrolliert. Um welches in Mönchengladbach ansässiges Unternehmen es sich handelt, wurde vom Zoll hinsichtlich der Unschuldsvermutung nicht mitgeteilt. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte aber Amazon die Kontrolle im Unternehmen in Rheindahlen: „Wir haben mit der Zollbehörde zusammengearbeitet, um ihre Ermittlungen zu unterstützen. Als Unternehmen, das sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, wollen wir ein maximal sicheres Arbeitsumfeld für alle gewährleisten und dulden keine Personen, die unter falschen Identitäten arbeiten“, teilte ein Sprecher mit. Auch der Zoll bestätigt, dass sich das Unternehmen kooperativ verhalten hat.