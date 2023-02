Karneval in Mönchengladbach "Let’s Dance" mit dem Prinzenpaar

Prinz Stefan I. hat anscheinend geplaudert. Jedenfalls ist dem Sitzungspräsidenten der KG Schwarz-Gold Rheydt Thomas Schmitz zu Ohren gekommen, dass dem Prinzenpaar für die Tanzstunden in Vorbereitung auf das hohe Amt wenig Zeit blieb. Also muss es sich beim Besuch in der Stadthalle der Beurteilung einer strengen Jury in Nachfolge der Tanzshow „Let´s Dance“ stellen. Beim ersten Versuch kritisieren die Schwarz-Goldenen vor allem den Hüftschwung der Tollitäten. In der dritten Runde aber geben die hohen Gäste alles, tanzen zum Karnevalslied von der Bühne in den Saal und erringen endlich dreimal volle Punktzahl. Nun sind Prinz Stefan I. und Niersia Bianca die erklärten Sieger von „Let´s Dance“ in Rheydter Version.