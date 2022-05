An der Pfarre Sankt Vitus : Große Freude nach Erstkommunion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Neun Monate lang trafen sich die Kinder zur Vorbereitung auf die Erstkommunion. Jetzt war es endlich soweit. Und manche Kinder feierten auf ganz besondere Weise.

Vorher war Mona (9) noch ziemlich aufgeregt. Aber noch mehr hat sie sich gefreut, auf ihre Erstkommunion in der Pfarre Sankt Vitus. Und am 8. Mai war es dann soweit. Mit insgesamt 19 anderen Kindern (wegen Corona kamen zwölf am 7. und neun am 8. Mai) erhielt sie zum ersten Mal das Sakrament der Kommunion.