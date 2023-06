Miniaturtheaterfestival in Mönchengladbach Großes Theater in kleinen Kisten

Mönchengladbach · Das erste Miniaturtheaterfestival in Mönchengladbach bot faszinierende Einblicke in bunte Welten. Spannung, Grusel, Drama – was die Passanten auf der Wallstraße und in der Marienpassage hinter Gucklöchern alles erleben durften.

05.06.2023, 05:10 Uhr

Carsten Jensen blickt auf die Bühne des Minitheaters und führt sein Stück auf. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Kurz richten Andreas Ruhr und Michaela Hillenbrand noch die Technik, dann heißt es: Kopfhörer aufgesetzt, ein Auge vors Guckloch geheftet und das Theater in der außen und innen bunt bemalten Kiste startet. „24 Stunden“ heißt das Mini-Theaterstück, dauert drei Minuten und entführt auf eine Palmeninsel aus bemalter Pappe. Leise Musik erklingt. Von scheinbar unsichtbarer Hand geführt, gehen Mond und Sonne auf und unter. Eine SOS-Flaschenpost taucht auf, eine Frau, gebaut aus Korken, ist zu entdecken. Sie ist offensichtlich auf der Insel gestrandet. Die Spannung steigt, die Rettung naht: Ein Boot schiebt sich durch die Schlitze des Theaterbodens und nimmt die Frau auf. So viel Spannung in drei Minuten.