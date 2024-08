Nach Großbrand in Mönchengladbach „Das war für uns ein Schock“

Beim Eintreffen der Feuerwehr am späten Abend hatte sich der Brand bereits stark ausgedehnt. Eine Lagerhalle stand voll in Flammen. Der Ersteinsatzleiter forderte sofort Verstärkung an. Der Feuerschein und die Rauchwolken waren in weiten Teilen des Stadtgebiets zu sehen. Über die App „Nina“ wurde eine Warnung für ganz Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss ausgegeben, der wegen der Windrichtung auch betroffen war. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.