Im Stadtrat Mönchengladbach: Groko folgt Bürgerbegehren zu Haus Erholung

Mönchengladbach Nach der hohen Zahl gesammelter Unterschriften gegen den geplanten Verkauf von Haus Erholung nehmen CDU und SPD den entsprechenden Ratsbeschluss zurück und geben damit dem Bürgerbegehren statt. Zu einem Bürgerentscheid wird es damit nicht kommen.

„Dass wir dem Bürgerbegehren entsprechen, hat weniger damit zu tun, dass wir inhaltlich nicht von dem Beschluss überzeugt sind“, fügt CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch hinzu. Der Hauptgrund sei, „den notwendigen Frieden in der Stadt hinzubekommen“. Er wies auch auf das „günstige Fenster“ der konjunkturellen Lage hin, die es ermögliche, dass auch eine Stadt in der Haushaltssicherung wie Mönchengladbach investieren könne. Es dürfe zudem nicht eine Bürgerbeteiligung die andere ausstechen: Schließlich hätten sich bei Masterplan und dem Förderprojekt IHEK ebenfalls Bürger engagiert. Man solle nicht Bürgerbeteiligungen gegeneinander ausspielen, sondern ergebnisoffen den Bürger stärken, seine Vorstellungen zu artikulieren.

Bei Masterplan und IHEK sei nie klar thematisiert worden, dass ein Verkauf von Haus Erholung geplant sei. „Das ist nie diskutiert worden“, so die FDP-Fraktionsvorsitzende Nicole Finger. „Das ist ein klares Zeichen gegen den Ausverkauf der Stadt“, sagte Linken-Fraktionschef Torben Schultz. „Sie sollten mit den Bürgern auf Augenhöhe kooperieren“, sagte Grünen-Fraktionschef Karl Sasserath. Beim Abteilberg sei als ältestem Siedlungspunkt der Stadt Sorgfalt, nicht Schnelligkeit gefragt.

Nun stelle sich jedoch die Frage, wie es an dieser Stelle des Abteibergs weitergehe. „Aus #notforsale wird #wattnu?“ Die Groko hat deshalb einen Antrag vorgelegt und Schlegelmilch fordert von der Opposition „die Kraft zur Einigung“. Darin geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen ein Hotelbau auf dem Grundstück des früheren Haus Zoar (das verkauft wird) weiterhin denkbar wäre und ob Haus Erholung in einer Erbpachtlösung dabei eine Rolle spielen kann. Außerdem darum, wie die Kosten notwendiger Sanierung an dem Denkmal Haus Erholung möglichst niedrig gehalten werden können, zum Beispiel, indem ein Gesamtpächter die Gastronomie und auch das Kongresszentrum betreibt.