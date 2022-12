Weihnachtssingen in Mönchengladbach Größter Chor der Stadt – jeder kann dabei sein

An Heiligabend gehört das gemeinsame Singen in vielen Familien fest dazu. Auch in der Adventszeit wird dieser Brauch gepflegt, ob in privater Runde oder bei Netzwerker-Treffen. Und auch wer sich sonst mangels Talent nicht traut, der eigenen Stimme gesanglichen Freilauf zu lassen – in der Gruppe wird das stumme Bewegen der Lippen meist doch schnell zum hörbaren Mitsingen. Denn es macht Spaß. Je mehr Sänger mitmachen, desto größer das Gemeinschaftsgefühl. Vor allem: Je größer der Chor, umso weniger fallen vereinzelte Misstöne ins Gewicht. Das Weihnachtssingen auf dem Rheydter Marktplatz bietet so gesehen ideale Bedingungen.