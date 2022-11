Verein für Kinder und Jugendhilfe Größte Einzelspende für „Papillon“

„Papillon“ gibt es seit fast 30 Jahren. Der Verein für Kinder- und Jugendhilfe hatte um die Jahrtausendwende an der Gesamtschule Neuwerk in Schulsozialhilfe investiert, als dieses Instrumentarium noch so gut wie unbekannt war. Zur Finanzierung der Projekte trägt am dritten Adventswochenende der Weihnachtsbaumverkauf im Schatten des Neuwerker Krankenhauses bei. Durch Corona sind die Einnahmen zurückgegangen. Jetzt konnte sich die Vorsitzende und Mitbegründerin von „Papillon“, Edelgard Ophoven (70), über die größte Einzelspende in der Geschichte des Vereins freuen: Die Mönchengladbacher Karl-Liebl-Stiftung und die Hildener Stiftung „It‘s for Kids“ überreichten Edelgard Ophoven und ihrer Stellvertreterin Angela Demirkol (44) einen Scheck über 20.000 Euro.