Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr : Grölende Jugendliche stellen Straßenschilder um

Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Mit ihrem „Spaß“ brachte die Gruppe junger Menschen Verkehrsteilnehmer in große Gefahr. Außerdem verstieß sie gegen die Ausgangssperre. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe Jugendlicher nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sie soll am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr in Odenkirchen an der Kreuzung Zur Burgmühle/Burgfreiheit Verkehrsschilder, die der Beschilderung einer Baustelle dienten, umgestellt und dadurch Gefahren-Situationen für andere Verkehrsteilnehmern verursacht haben.

Laut Zeugenangaben machte sich eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher einen Spaß daraus, die Schilder so umzustellen, dass an einer Fahrbahnverengung für beide Fahrtrichtungen ein Verbot der Durchfahrt angezeigt wurde. Fahrzeugführer, die die „veränderte Verkehrsführung“ erst spät erkannten, hätten den Schildern gerade noch ausweichen können, so die Polizei.

Ob zu der Gruppe auch Jugendliche gehörten, die am Freitag in den späteren Abendstunden ein KOS-Team mit Laserpointern blendete, kann die Polizei nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. „Wir haben leider keine genauere Beschreibung von den Tätern“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Vor dem KOS waren etwa 30 Jugendliche geflohen.