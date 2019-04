AOK-Bericht für Mönchengladbach : Grippewelle verdirbt Gesundheitsbilanz

Mönchengladbach Der Langzeitkrankenstand der AOK-Versicherten in Gladbacher Betrieben sinkt leicht. Dennoch sind die Vitusstädter öfter krank als andere. Probleme mit Atemwegen und Rücken sind häufige Ursachen.

Im vergangenen Jahr grassierte die schwerste Grippewelle seit langem in ganz Deutschland und auch in Mönchengladbach. Die Zahlen der AOK für ihre in Mönchengladbach beschäftigten Versicherten zeigen, dass die Fehltage aufgrund einer Atemwegserkrankung 2018 im Vergleich zum Vorjahr um deutliche 13,1 Prozent anstiegen. Hinzu kommt ein Plus bei den Fehltagen wegen Infektionen von 4,4 Prozent. Der Gesamtkrankenstand steigt deshalb grippebedingt leicht von 5,9 Prozent im Jahr 2017 auf 6,01 Prozent im Jahr 2018. Erfreulich: Zwar liegt der Mönchengladbacher Krankenstand noch immer über dem Durchschnitt des Rheinlandes, aber erstmalig verringert sich der Abstand etwas – von 0,42 Prozent auf 0,28 Prozent.