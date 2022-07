Trockenperiode in Mönchengladbach : Grillzonen in der Stadt wegen Brandgefahr gesperrt

Grillzonen in der Stadt wegen Brandgefahr gesperrt

Trockenperiode in Mönchengladbach

Auch die Mags wird – wie hier in Nürnberg geschehen – Schilder aufstellen, die auf das Grillverbot hinweisen. (Symbolbild) Foto: dpa

Mönchengladbach Mags und Feuerwehr weiten das Grillverbot auch auf die eigentlich dafür vorgesehenen Bereiche aus. Ab wann die Regel gilt und wie sich Bürger verhalten sollten, um Brände zu verhindern.

Drei öffentliche Grillbereiche gibt es im Stadtgebiet – und alle drei sind ab Dienstag, 19. Juli, vorerst gesperrt. Das teilte die Mags am Montag mit und begründete den Schritt mit der erhöhten Brandgefahr an den bevorstehenden Hitzetagen. Die Sperrung erfolgt in Absprache mit der Mönchengladbacher Feuerwehr.