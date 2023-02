Gastronomie in Mönchengladbach Die griechische Taverne „Ela!“ will umziehen

Traditionelles Essen wie bei der griechischen Mama, die Speisekarte per Hand auf ein Blatt aus einem Notizblock geschrieben und die eine oder andere Party. Eine Taverne wie in Griechenland wollten Nikolaos Athanasiou und seine Frau Christina führen. Dazu gehört neben gutem Essen eben auch Musik und Tanz. Diese Mischung machte das Restaurant „Ela!“ an der Viersener Straße zu einem der beliebtesten Orte in Mönchengladbach. Das ist nun vorbei. Anfang Februar hat Athanasiou die Tür geschlossen. Dauerhaft. Aber zur Traurigkeit besteht für seine Gäste kein Grund: Der Gastronom arbeitet bereits daran, an anderer Stelle wieder zu eröffnen.