Kirchen in Mönchengladbach : Orthodoxe Ikonen statt Orgelklänge

Pater Konstantinos Bolosis vor der griechisch-orthodoxen Kirche St. Nikolaus in Speick. Die zwei Olivenbäume vor dem Gotteshaus wurden erst dieses Jahr gepflanzt. Auch im Inneren der Kirche hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Foto: Niko Aslanidis

Mönchengladbach Das griechische Gotteshaus St. Nikolaus in Speick hat große Veränderungen erlebt. In der ehemals katholischen Kirche zieren jetzt unter anderem Bilder von der Befreiung Griechenlands die Wände. Ein Besuch in den Räumen der Gemeinde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Aslanidis

Seit 2008 ist die Speicker Kirche die Heimat der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde St. Nikolaus. Nachdem die Katholische Gemeinde St. Hermann Josef das Gotteshaus abgab, hat sich das Innere der Kirche stark verändert, sagt Pater Konstantinos Bolosis, der seit 2014 in Mönchengladbach predigt. „Als Erstes kam die Ikonostase dazu. Eine mit Ikonen geschmückte Wand mit drei Türen, die in orthodoxen Kirchen zwischen dem inneren Kirchenschiff und dem Altarraum steht“, sagt Bolosis. „So wurde der Altarraum vom Gemeinderaum, dem Naos, abgetrennt.“ Dazu kamen dann im Laufe der letzten Jahre etliche Ikonen-Bilder.

Die große Orgel der katholischen Kirche wurde abgegeben. An ihrer Stelle steht jetzt ein Gebetsbereich. An der Wand im Zentrum des Altarraums befindet sich eine meterhohe Ikone mit der Mutter Gottes und Jesus. An den Seitenwänden wurden zahlreiche Heilige und vor allem der Namensgeber, der Heilige Nikolaus, verewigt. Vor etwa zwei Jahren wurden im Gemeinderaum zudem drei größere Wandbilder, die an die Befreiung Griechenlands im Jahr 1821 erinnern sollen, installiert. Den Eingang schmücken eine etwa zwei Meter große Ikone von Jesus am Kreuz und zwei Heilige.

Insgesamt wurden im Laufe der Zeit mehrere Dutzend Ikonen aufgehängt oder an die Wände gemalt – alles von einem professionellen Ikonografenteam, das eigentlich sämtliche Arbeiten übernehmen sollte. „Aber unser Maler ist leider unerwartet verstorben. Deshalb sind wir jetzt auf der Suche nach einem neuen Künstler“, sagt Pater Bolosis.

Im Inneren der Kirche steht jetzt ein großer Altar mit Ikonostase. Besucher werden auch von detailliert gemalten Wandbildern empfangen. Foto: Niko Alsanidis

Doch nicht nur der Innenraum des ehemals katholischen Gotteshauses hat sich über die Jahre gewandelt. So wurden beispielsweise zwei Olivenbäume vor der Kirche gepflanzt, ein Pavillon im Garten befindet sich zurzeit noch im Bau.

Die Veränderungen können nur Stück für Stück umgesetzt werden, da die Kosten des Umbaus allein aus Spenden aufgebracht werden müssen, sagt Konstantinos Bolosis. „Die griechische Kirche ist zwar Besitzer. An den laufenden Kosten und am Aufwand für Veränderungen beteiligt sie sich aber nicht. Das muss die Gemeinde selbst tragen.“