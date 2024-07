Greta-Markt in Mönchengladbach Viele schöne Dinge und Tausende auf Schlender-Tour

Um 11.30 Uhr ist es an diesem Sonntag (7. Juli) noch angenehm leer im Gründerzeitviertel zwischen Schillerplatz und Adenauerplatz. Simone Koob-Lösch korrigiert in Ruhe letzte Details an ihrem Verkaufsstand auf der Kaiserstraße. Für die „Feinschleckerei“ stellt sie seit 2018 Chutneys und süße Brotaufstriche her. Eigentlich kommt sie aus der Pfalz und verarbeitet auch soweit möglich regionale Produkte. Sie ist zum dritten Mal auf dem Greta-Markt und bringt immer wieder neue Produkte mit, beispielsweise Erdbeer-Ketchup oder einen Aufstrich aus gebrannten Pistazien.