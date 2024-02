Selbstverteidigung in Mönchengladbach Am Weltfrauentag trainieren Frauen kostenlos

Dani König und Sarah Barakah sind die Gründerinnen von „Chinkilla“. Sie verbindet laut eigener Aussage die Leidenschaft zu Frauenrechten und zum Kampfsport. 2016 begegneten die beiden Frauen sich eher zufällig in Jordanien und sahen sich schließlich in Deutschland wieder, wo sie ihr Start-up gründeten. Gemeinsam bieten sie Workshops und Bootcamps an, um Frauen Selbstverteidigung und Kampfsport näher zu bringen. Dazu tourten sie gemeinsam durch Deutschland und boten Kurse an. Seit 2020 stellen sie außerdem Sportbekleidung für Frauen, von Frauen an. Für letzteres bekamen sie das Gründerstipendium NRW.