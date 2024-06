Am Adolf-Kempken-Weg Weltkriegsgranate in Mönchengladbach gefunden – und gesprengt

In der Nähe des Adolf-Kempken-Weges ist am Mittwoch, 12. Juni, eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das meldet die Stadt. Demnach ist das Kampfmittel bei Sondierungsarbeiten unweit der beiden Schnellrestaurants in Wickrath entdeckt worden. Daraufhin ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf alarmiert worden.