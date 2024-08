Graffiti-Gruppe in Mänchengladbach „Wir wollen in allen 44 Stadtteilen eine Wand besprühen“

Seit Samstag, 10. August, ist in großen Lettern „Tapetenwechsel“ auf einer Mauer vor dem Haus Westerland an der Steinmetzstraße zu lesen. Es ist Werbung für das große Event „Tapetenwechsel“ am 7. September. Bei dem Graffiti-Jam werden legal Fläche von Künstlerinnen und Künstlern besprüht, dazu gibt es ein DJ-Set, eine kleine Skaterrampe und eine „Hang-Out“-Bereich mit Snacks und Getränken. Nun wurde die erste Wand besprüht.