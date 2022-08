Wagon am Abstellbahnhof besprüht : Polizei fasst 23-jährigen Graffiti-Sprayer in Mönchengladbach

Polizei fasst 23-jährigen Graffiti-Sprayer in Mönchengladbach

Wagon am Abstellbahnhof besprüht

Der Mann aus Baden-Württemberg ist schon in den Vortagen wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Nachdem im Abstellbahnhof Mönchengladbach Waggons besprüht wurden, hat die Bundespolizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Das teilte die Behörde am Montag, 29. August, mit.

Die Sachbeschädigung erfolgte demnach am selben Tag gegen 2.50 Uhr in der Nacht. Laut Bericht erhielt die Bundespolizei einen Hinweis, dass sich drei Personen in den Gleisanlagen befanden und Waggons besprühten. Als die Beamten dort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen. Vorgefunden wurde eine Tasche mit mehreren Spraydosen, eine Kamera sowie ein Waggon, der auf etwa acht Quadratmeter mit Farbe besprüht wurde. Diese war frisch aufgetragen.