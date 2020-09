Graffiti in Mönchengladbach : Lilafarbenes Universum fürs Jugendheim Rheindahlen

Mönchengladbach Nicht nur bei Aktionen wie dem Graffiti-Projekt dürfen die Besucher der Einrichtung viel selbst gestalten. Für manche Besucher sei Jugendheim ein zweites Zuhause, sagt Leiter Markus Kleikamp.

Patrick Star aus der Serie Spongebob reckt seine Arme in die Luft, Sterne funkeln in einem lilafarbenen im Hintergrund, daneben liegt der Pokémon „Relaxo“ entspannt auf dem Rücken, während ihm eine Regenbogenflüssigkeit in den Mund fließt. Dieses beeindruckende Bild prangt auf der Fassade der Jugendeinrichtung St. Helena in Rheindahlen. Mit dem Düsseldorfer Graffiti-Künstler Aran Hudson haben Jugendliche das Kunstprojekt von vorne bis hinten selbst geplant und umgesetzt.

In der Jugendeinrichtung dürfen Besucher auch sonst viel selber machen und mitgestalten, sagt Leiter Markus Kleikamp (36). Die „Oase“, einen Raum zum Entspannen und Spaß haben in dem Jugendzentrum, haben sie auch selbst in Grün- und Blau-Tönen gestrichen: „Es ist wichtig, dass sie sich damit identifizieren können und ihnen die Räume gefallen“, so Kleikamp. Neben Aktionen, wie dem Graffiti-Projekt, gibt es auch einen offenen Treff, der derzeit zwei Mal in der Woche in der Einrichtung in Rheindahlen und zwei Mal in Holt stattfindet.