Festival in Mönchengladbach Mit Streetart zum Tapetenwechsel für die Innenstadt

Mönchengladbach · Farbenfroh ging es am Samstag (6. Mai) im sonst eher grauen Areal rund um Friedrichplatz, Postgasse und Lambertsstraße in Gladbach zu. Das Graffiti-Festival „Tapetenwechsel“ lockte zahlreiche Freunde dieser Kunstform an und weckte die Neugier der Passanten.

07.05.2023, 17:46 Uhr

Von Dieter Mai

Paul (8) wollte eigentlich nur mit seiner Mutter im Spielzeugladen auf der Friedrichstraße ein Geschenk kaufen. Stattdessen steht der Junge nun gestikulierend in einem Pavillon auf dem Friedrichplatz. Vor den Augen hat Paul eine VR-Brille, Modell Oculus Rift 2, und ist damit vorübergehend gänzlich von der Außenwelt abgekoppelt. Seine Mama steht etwas abseits und freut sich mit ihrem Sohn: „Das ist wirklich verrückt: Paul erzählt mir schon seit Jahren, dass er Grafitti-Sprayer werden will. Und jetzt kommen wir hier zufällig vorbei und dann passiert das." Derweil gestaltet Paul mit zwei Controllern, die als virtuelle Spraydosen dienen, sein allererstes Grafitto. Und weil das vorerst noch im virtuellen Raum geschieht, besteht nicht einmal die Gefahr von Farbflecken auf der Kleidung.