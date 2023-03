Grabeskirche in Mönchengladbach So wird die Kirche St. Elisabeth umgebaut

An der Ost-Apsis der Kirche St. Elisabeth in Untereicken ist gerade das Gerüst abgebaut worden. Seit vergangenem Mai sind dort Experten am Werk, die das Mauerwerk für die nächsten Dekaden witterungsbeständig machen. Parallel wird die Südseite der Kirche saniert. Im Anschluss sollen die gleichen Arbeiten an der Westseite erfolgen. Der Glockenturm ist vor zwei Jahren saniert worden. „Ziel ist es, die Kirche als Ruhestätte für die Verstorbenen zu erhalten“, sagt der Geschäftsführer der Grabeskirche, Frank Cremers.