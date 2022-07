Kulinarisches im Test : Was das Gourmet Festival in Gladbach zu bieten hat

Foto: Carsten Pfarr 9 Bilder Erste Eindrücke vom Gourmet Festival 2022 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit 50 Ausstellern gibt es eine große Auswahl an Drinks, Hauptgerichten und Desserts. Vier Redakteure waren dabei und haben Ungewöhnliches getestet.

Schon am ersten Tag des Gourmet Festivals ist in der Gladbacher Innenstadt ein Hauch von Dolce Vita zu spüren: Ein Glas Aperol, dazu Sonnenschein und viele andere Genießer drumherum. Auch vier Redakteure waren dabei und verraten ihre Highlights.

Schokolade in der Flasche Wer dabei an einen cremigen Sahnelikör denkt, liegt falsch. Optisch erinnert bei „Chocolate in a Bottle“ nichts an Schokolade, geschmacklich hingegen sehr viel. Im Mund perlt zunächst der Sekt, dann entfaltet sich eine Note von feinem Kakao. Bei der Herstellung dürfen Kakaobohnen, französischer Chardonnay und Champagner-Hefe laut den Anbietern Esther Pfaff und Stefan Hitzler aus Heidenheim gemeinsam in der Flasche reifen und das Aroma entfalten. Im Vergleich zu handelsüblichem Sekt enthält der Schokoladensekt mit 6,5 Prozent wenig Alkohol; es gibt ihn aber auch ganz ohne. „Bei den Frauen liegt die Trefferquote bei fast hundert Prozent“, sagt Pfaff. Aus kleinen Bechern, die eher an Pralinenmanschetten erinnern, darf jeder Kunde (auch mehrmals) probieren. Eine ebenso ungewöhnliche wie köstliche Kombination, für die allein sich ein Besuch des Gourmet Festivals lohnt.

Drachenrauch Ein neuer Trend aus Südkorea ist auch auf das Gourmet Festival geschwappt: „Dragon Breath“, auf Deutsch „Drachenrauch“, besteht aus kleinen bunten Maisflips, die mit flüssigem Stickstoff übergossen werden. Dadurch werden sie sofort auf eine sehr niedrige Temperatur, meist minus 25 Grad Celsius, eingefroren. Das Ergebnis dampft nicht nur im Becher, sondern auch aus Mund und Nase. Man sieht also aus wie ein Drache. Kulinarisch nichts Besonderes, aber das Gefühl ist schon außergewöhnlich. Der Trend ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Es sind Fälle bekannt, in denen die Stickstoff-Bällchen zu Gefrierbrandverletzungen geführt haben. Die Snacks sollten daher nicht berührt, sondern nur mit Besteck aufgehoben werden.

Belgisches Bier Massenweise bunte Flaschen stehen um Robert Brüll. Sein Wagen, aus dem er eine Vielzahl belgischer Biere verkauft, ist schon etwas ganz Besonderes. Während in Deutschland die Varianz an Bieren wegen des Reinheitsgebots eher dürftig ausfällt, können sich die Belgier austoben. Um die 50 verschiedenen Sorten des Hopfen-Bräus verkauft er in seinem Wagen, diese importiert er aus dem Nachbarland. Von herkömmlichen Sorten bis hin zu Fruchtbieren bietet der Aachener alles an – die Karte ist lang. Sein Stand sei auch der einzige, der alle Trappistenbiere, also Biere gebraut von Trappisten-Mönchen, verkauft. Ebenfalls besonders in seinem Sortiment: das Cannabis-Bier oder das Elefanten-Bier.

Burrito mit „neuem Fleisch“ Man muss nicht vegan oder vegetarisch sein, um auf fleischlose Alternativen zu setzen. Wenn diese dann auch noch gut schmecken – umso besser. So entpuppte sich der Burrito am „The New Meat Truck“ mit Produkten von „Redefined Meat“ (zu deutsch: Fleisch neu definiert) als echte Überraschung. Denn obwohl die Füllung rein pflanzlich ist, steht sie „echtem Hack“ in nichts nach – weder beim Geschmack noch bei der Konsistenz. Nikolaus Hesslenberg und Christian Nieth – Onkel und Neffe – betreiben den Food-Truck erst seit Kurzem. „Wir testen das neuartige Produkt, das von einem Start-up aus Israel kommt, auf dem deutschen Markt. Bisher wird es sehr gut angenommen“, sagt Nieth. Der erste Test kann dies nur bestätigen.

(leb/desa/leom/capf)