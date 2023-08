Einzelhandel in Mönchengladbach Rheydter Traditionsladen Gottschalk & Schmitz schließt

Der Name Gottschalk war über Jahrzehnte in Rheydt bekannt für Fernseher, Audiosysteme, Beamer, Küchen- sowie weitere Haushaltsgeräte hochwertiger Marken. Auch den Service schätzten die Kunden. Der Laden war eine Instititution – und das seit 1946. „Wir lieben Technik – Gottschalk & Schmitz“ hieß der Laden in prominenter Lage an der Limitenstraße in Rheydt. Nun hängen im Schaufenster HInweise, dass das Traditionsgeschäft am 1. Oktober schließt.