Kirche an den Feiertagen in Mönchengladbach Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostern

St. Maria Rosenkranz Gründonnerstag gibt es eine Wort-Gottes-Feier um 10 Uhr und um 19 Uhr eine Abendmahlsmesse. Die Karfreitagsliturgie findet ab 15 Uhr statt. Die Osternachtfeier ist am Karsamstag um 21 Uhr und am Ostersonntag sowie Ostermontag (Familien) werden jeweils um 10 Uhr Messen gefeiert. Zusätzlich wird es am Ostermontag einen Gottesdienst im städtischen Altenheim Eicken um 11 Uhr geben.