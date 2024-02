Vorbereitungskonzert in Mönchengladbach So jamt der Gospel mit Tine Hamburger

Den Abend in der Lutherkirche werten die jungen Frauen als wichtige und emotionale Vorbereitung auf das dreitägige Festival. Astrid Nowak, Leiterin des im vergangenen Jahr gegründeten Gospelchors „Pray Force One“, empfindet den Workshop als wunderbaren Kick. Sie ist überzeugt, dass der Abend eine wertvolle Bereicherung für die eigene Chorarbeit sein wird. Auch ihre Erwartung an den Internationalen Gospeltag ist groß. „Nirgendwo gibt es so ein erhabenes Bad in der Menge wie bei diesem Festival“, schwärmt Nowak. Die drei Frauen sitzen im Bereich der Sopranstimmen. Karten an den Bankenden zeigen an, wo Sopran, Alt, Tenor und Bass möglichst sitzen sollten. Gospel Jam und Gospelkirchentag werden von der Stiftung Creative Kirche aus Witten veranstaltet.