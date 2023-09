Verkehrssicherheit in Mönchengladbach „Goldi Go“ – Verkehrsprojekt geht in die nächste Runde

2017 entwickelten Grundschullehrerin Monika Müller und Stephanie Oelers von der Stadtsparkasse Mönchengladbach ein Projekt, das die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr erhöhen soll: „Goldi Go! Bewegt zur Schule“ lautet der Name. Nach Monaten der Planung fand nur ein Jahr später ein Probelauf des Projekts an sechs verschiedenen Grundschulen statt. Ein voller Erfolg, der pandemiebedingt zwar kurz aussetzen musste, seit dem vergangenen Jahr aber zurück ist. In der diesjährigen Aktionswoche vom 28. August bis zum 1. September beteiligten sich 20 Grundschulen mit insgesamt 6200 Schülern.