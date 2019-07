Goldhochzeit : Mit einem geteilten Kamm zu 50 Jahren Eheglück

Mönchengladbach Mit einem Kamm fing alles an. Marita Pöhler muss sofort lachen, als sie an diesen Tag zurückdenkt. „Ich war mit meinem Vater beim Handball. Er war Trainer und wollte zusehen“, sagt sie. „Dann bin ich dir sofort aufgefallen“, ergänzt Werner Pöhler verschmitzt.

Rund fünf Jahre später folgte dann am 11. Juli 1969 die Hochzeit. „Ich musste damals noch für ehemündig erklärt werden“, sagt Werner Pöhler. Aber das Paar wusste: Wir bleiben zusammen. So folgte der nächste Schritt. Sie bauten in Odenkirchen ein Haus. In jeder freien Minute und an den Wochenenden haben sie daran gearbeitet. „Das war ein Paradies für mich. Es war eine Prachtstraße mit vielen Kirschbäumen in den Gärten“, sagt Werner Pöhler.