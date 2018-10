Mönchengladbach Gnadenhof

Mon-Ro-Ranch in Mönchengladbach

Dieser kleine Kerl hat es sich besonders gemütlich gemacht. Und fast sieht es so aus, als würde er lachen. Foto: Melanie Schmerling

Mönchengladbach Seit vielen Jahren ist die Mon-Ro-Ranch in Merreter ein Gnadenhof für Tiere. Schweine, Ziegen, Schafe, Pferde, Katzen, Hunde und mehr halten das Team auf Trab. Vier Waschbären sorgen seit September für noch mehr Trubel.

Zwei kugelrunde Augen schauen neugierig durch die vermeintliche Brille, die kleinen Händchen greifen durch das Gehege und halten die Hand des Besuchers fest, die Tatzen sind weich. Mit dem spitzen Näschen wird eifrig geschnuppert. Irgendwo muss doch Futter sein. Die vier Waschbären sind echte Entertainer. Ruhe scheinen sie nicht zu kennen. Dann kommt Alina Bell mit einer Banane. Sofort sind zwei der vier Geschwister zur Stelle und greifen nach der süßen Frucht. „Waschbären waschen instinktiv alles, was ihnen in die Pfoten kommt. Auch wenn sie beim Graben Steinchen finden, werden die gesäubert. Waschbären können auch schwimmen“, erklärt sie. Außer Früchten essen die Kleinbären auch Eicheln, Walnüsse, Kürbis und lebendiges Futtter wie Mehlwürmer und Maden.

Seit Anfang September stellen die vier Geschwister das Leben der zehn ehrenamtlichen Helfer der Mon-Ro-Ranch in Merreter auf den Kopf. Sie kamen durch einen Kontakt aus dem Tierheim in Wiehl auf den Gnadenhof. Dort wurden die vier Kleinen in einem Carport gefunden. „Der diente der Familie wohl als Rückzugsort. Doch von der Mutter fehlte jede Spur“, sagt Alina Bell. „Wir vermuten, dass sie tot ist, wahrscheinlich ist sie erschossen worden. Waschbären sind nämlich zum Abschluss freigegebenen, weil sie eine sogenannte ,Invasive Art’ sind.“