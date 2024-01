Baufälliges Wahrzeichen in Mönchengladbach Wieso die Glocken der Hauptkirche nach Jahren wieder läuteten

Am Donnerstagvormittag ertönt ein Geräusch mitten in Rheydt, das die Menschen dort seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gehört haben und auch in nächster Zeit nicht wieder zu hören bekommen werden: das Läuten der drei Glocken der evangelischen Hauptkirche. Grund für die kurze Klangprobe sind sogenannte Schwingungsmessungen. Es soll geklärt werden, ob die Glocken wieder ohne die Gefahr weiterer Turmschäden erklingen können. 2020 lösten sich Steine aus der Fassade der Kirche, seitdem wurden aus Sicherheitsgründen die Glocken nicht mehr geläutet.