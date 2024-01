Baustelle in Mönchengladbach Glocken an der Evangelischen Hauptkirche läuten kurzzeitig wieder

Die Stille im Glockenturm am Rheydter Markt ist bald vorbei. Am heutigen Donnerstag, 11. Januar, wird das Läuten ab etwa 9 Uhr wieder zu hören sein. Zumindest zeitweise. Denn am Nordturm der Evangelischen Hauptkirche Rheydt wird eine sogenannte „Schwingungsmessung“ durchgeführt. Dabei soll herausgefunden werden, ob die Glocken wieder ohne die Gefahr weiterer Turmschäden erklingen können.