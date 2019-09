Protest für bessere Klimapolitik : Globaler Klimastreik am Freitag auch in Rheydt

Mönchengladbacher Für strengeren Klimaschutz gehen am Freitag Zehntausende auf die Straße. Auch in Mönchengladbach ist eine Demo geplant, zu der alle Generationen aufgerufen sind.

In mehr als 90 nordrhein-westfälischen Städten wird am Freitag für bessere Klimapolitik gestreikt, auch in Mönchengladbach findet eine Veranstaltung statt. Um 11.55 Uhr – also um fünf vor Zwölf – treffen sich die Teilnehmer am Fischerturm vor dem Amtsgericht in Rheydt. Von dort aus ziehen sie über Nordstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelm-Schiffer-Straße, Langensgasse und Bahnhofstraße zum Rheydter Hauptbahnhof. Dort soll eine Kundgebung stattfinden. Im Anschluss plant die Schülerbewegung Fridays for Future, die hauptsächlich zum Streik aufgerufen hat, mit Gruppen aus den umliegenden Städten eine Fahrraddemo zum Tagebau in Hochneukirch.