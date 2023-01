Mehrere Unfälle in Mönchengladbach Glatteis, Stürze und viele Schwerverletzte

Zwei Verletzte nach Kollision Auf der L 19 im Bereich Sasserath sind am Dienstag, 17. Januar, zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeibericht erlitt eine 78-Jährige dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 76-jähriger Autofahrer gegen 14.40 Uhr mit der 78-jährigen als Beifahrerin die L 19 in Richtung Jüchen. An der Ampel an der L 39 wollte er geradeaus weiterfahren. Etwa zeitgleich näherte sich eine 48-jährige Autofahrerin von Jüchen kommend. Sie beabsichtigte, in die L 39 abzubiegen. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Beide Unfallbeteiligten gaben laut Polizei an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Rettungskräfte brachten die 78-jährige in ein Krankenhaus. Die 48-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.