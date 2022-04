Rückkehr der Fans in Mönchengladbach : Stadt verhängt Glasverbot zum Derby gegen Köln

In dem festgelegten Bereich dürfen keine Flaschen, Gläser und Getränkedosen verkauft und mitgeführt werden. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Wenn Borussia am 16. April gegen den 1. FC Köln spielt, darf der Borussia-Park wieder voll besetzt werden. Das ruft Sicherheitsbehörden und die Polizei wieder auf den Plan. Was Fans und Anwohner wissen müssen.

Nach mehr als zwei Jahren Zuschauer-Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie dürfen die Stadien in der Fußball-Bundesliga wieder voll besetzt werden. Das gilt auch für das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln am Ostersamstag (16. April, 18.30 Uhr). Der Vorverkauf für Mitglieder soll in der kommenden Woche starten, wie Borussia auf der Webseite mitteilte.

Damit gelten aber auch wieder erhöhte Sicherheitsanforderungen für das Spiel. Wenn 54.042 Fans im Borussia-Park sind, dann dürfen keine Gläser, Flaschen und Getränkedosen rund um das Stadion mitgeführt oder verkauft werden. Auf das Verbot habe sich die Stadtverwaltung in Absprache mit der Polizei aus Sicherheitsgründen festgelegt, teilte die Stadt am Freitag mit. Das Verbot gilt räumlich und zeitlich befristet am Samstag, 16. April, von 13 bis 22 Uhr. Ein solches Verbot ist nicht neu: Beim Derby im März 2020 bereiteten sich die Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern, Hubschraubern, mehreren Einsatzhundertschaften, umfangreichen Sperrungen und Glasverbot vor. Letztlich wurde es dann wegen Corona das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.

Das Verbot gilt in diesem Bereich. Foto: Stadt MG

Von dem Verbot am Ostersamstag sind Anlieger ausgenommen, die sich ausweisen können und die sich auf dem Weg zu ihrer Wohnung oder ihrem Grundstück befinden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden das Verbot kontrollieren, kündigte die Stadt an. Die Verkaufsstellen werden über die Regelung informiert.

Das Verbot gilt an folgenden Straßen: Aachener Straße (von Bundesautobahn bis Pfingsgraben), Albert-Brülls-Straße, Hehn (von der Überquerung der Bundesautobahn bis zum Parkplatz), Am Borussiapark, Heinz-Nixdorf-Straße, Am Hockeypark, Helmut-Grashoff-Straße, Am Nordpark, Hennes-Weisweiler-Allee, Am Sitterhof, Konrad-Zuse-Ring, Belgrader Straße, Lilienthalstraße, Dr.-Alfred-Gerhards-Straße, Liverpooler Allee, Dr.-Albert-Jordan-Straße, Madrider Straße, Enscheder Straße, St.-Christophorus-Straße 1-60, Gladbacher Straße (von Pfingsgraben bis Haus-Nr. 299).

(angr)