Digitalisierung in Mönchengladbach Glasfasernetz für Wickrath kommt

Bei seinem Dank für die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Wirtschaftsförderungen richtete Wendler auch den Blick in die Zukunft. In Rheindahlen und Hardt möchte die Gesellschaft ebenfalls aktiv werden. Die Aussage Heinrichs, Mönchengladbach sei eine Oase in der deutschen Digitalwüste, wollen er und Aufsichtsrat Thomas Kalthöfer bestätigen und stärken: „Sorgen wir dafür, dass diese Oase wächst und gedeiht.“ Kalthöfer, der zwar heute in London lebt, aber aus Mönchengladbach stammt legt großen Wert darauf, dass der Ausbau zügig und problemlos vonstattengeht. Den entsprechenden Slogan hat Damm in petto: „Der Erfolg ist unsere Pflicht.“