Störung in Mönchengladbach Warum Glasfaser-Kabel in Beckrath keine Daten mehr leiten

Dabei handelt es sich um größere Anschlusskabel mit 96 Fasern pro Leitung. Jede einzelne Faser muss dann mit Spleißarbeiten wieder verbunden werden. „Es ist also ein erheblicher Schaden entstanden“, so der Sprecher der Deutschen Glasfaser. Seit dem vergangenen Montag sei ein Entstörungstrupp vor Ort im Einsatz und habe zunächst die Leitungen freigelegt. Am vergangenen Freitag sollte dann mit den aufwendigen Spleißarbeiten begonnen werden. Wie lange die dann dauern, war zunächst noch unklar. „Das nimmt auf jeden Fall Zeit in Anspruch“, so der Sprecher. Betroffen seien in dem Fall aber nur 100 Anschlüsse in Beckrath und Herrath.