Digitalisierung in Mönchengladbach Glasfaserausbau im Süden der Stadt geplant

Streaming, Video-Konferenzen, hochauflösende Fotos verschicken – eine stabile und schnelle Internetverbindung wird im Alltag immer wichtiger. Dafür braucht es jedoch eine geeignete Infrastruktur. Doch die wurde bislang nur in Teilen von Mönchengladbach aufgebaut, zuletzt im Gladbacher Gründerzeitviertel und in Teilen von Rheydt. In anderen Stadtteilen geht der Ausbau bisweilen noch schleppend voran. In Wickrath und Odenkirchen dominieren aktuell beispielsweise noch Kupfernetze, wie die Stadt Mönchengladbach mitteilt. Doch das soll sich in den kommenden Monaten ändern. So gebe es nun konkrete Ausbauplanungen für ein Glasfasernetz: Rund 15.000 Haushalte in den Ortsteilen erhalten demnach „die Chance auf echtes Glasfaserinternet“.